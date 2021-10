Prefeitura moderniza sistema de gestão tributária de Magé. - Reprodução.

Publicado 06/10/2021 11:52

Magé - A Prefeitura de Magé está implantando um novo sistema de gestão tributária que vai modernizar e facilitar o trabalho não só para os cidadãos, mas para o empresariado e os servidores. A novidade será no sistema de Nota Fiscal Eletrônica, que para implantação, ficará fora do ar de 7 a 10 de outubro. As empresas que prestam serviços no município já podem se credenciar pelo site oficial (https://mage.rj.gov.br/) na aba "Empresas - NFS-e Credenciamento".

“Estamos modernizando todo o sistema de gestão da Prefeitura, que abrange a Secretaria de Fazenda, e os departamentos de contabilidade, tributos, fiscalização, dívida ativa, tesouraria, compras e folha de pagamento. Esse sistema está em período de implantação, mas já está funcionando, fizemos o último pagamento dos servidores por ele. O que afeta diretamente o contribuinte é o sistema de nota fiscal eletrônica, sendo onde todas as empresas prestadoras de serviço no município, não só da cidade, mas que prestam serviço aqui”, explica o subsecretário de Fazenda, André Soares.

Treinamento para contadores do município

Para facilitar o trabalho dos contadores de Magé, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) está promovendo um treinamento. “Nesta segunda e terça estamos promovendo uma capacitação. Mandamos um e-mail para todos os contadores do município cadastrados para que eles conheçam o novo sistema. Quero alertar que eles precisam fazer o credenciamento no novo sistema que já está disponível no site da Prefeitura. O novo sistema é bem intuitivo e de fácil acesso, lá a empresa pode ler o manual e obter informações sobre o funcionamento”, disse André

“Durante quatro dias vamos capacitar nossos funcionários para que eles aprendam e atendam o contribuinte da melhor forma possível. O treinamento começa na sexta-feira (8), na segunda e na terça (12) não haverá expediente por conta do feriado. E teremos mais três dias. Na segunda, 18, o atendimento volta reformulado e com mais agilidade”, frisou o subsecretário.

Para a implantação oficial, a aba “Empresas - NFS-e Emissão de Notas” no site ficará indisponível das 19h do dia 7 de outubro até às 9h do dia 11. O atendimento ao público na SMF também estará suspenso nos dias 8,13,14 e 15, retornando no dia 1