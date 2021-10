Posto Sine Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé obteve para os dois postos do Sine, de janeiro até hoje, cerca de 200 oportunidades junto às empresas da cidade. As empresas tiveram assessoria gratuita para seleção dos candidatos através das vagas de emprego.

Carlos Mariano, dono de uma farmácia que inaugurou em março em Piabetá, foi um dos empresários que recorreram ao Sine para contratação de funcionários e comenta sua experiência. “Para nós, foi um fato inédito, uma novidade mesmo. Tenho loja há mais de 30 anos em outra cidade e nunca aconteceu de receber este tipo de apoio por parte de um governo municipal. Existe um direcionamento do trabalho que é muito bem feito, ou seja, o pessoal da Secretaria (Trabalho) direcionou as pessoas com o perfil que precisávamos, e o aproveitamento foi de praticamente 100%. Por isso, queremos fazer novos investimentos por todo apoio que recebemos da Prefeitura”, contou o empresário.

O auxiliar administrativo Rodrigo Prima, de 19 anos, conquistou recentemente o seu primeiro emprego através do cadastro no Sine Magé.

“Eu vinha colocando currículo, mas estava muito difícil porque eu não tinha trabalhado antes, e as empresas exigem experiência quase sempre. Somente após me cadastrar no Sine Magé, consegui ser chamado para uma seleção com outros cinco candidatos. Agora sou auxiliar administrativo de uma grande empresa, inclusive com curso pago pela firma para exercer a função. Se não fosse o Sine, talvez não conseguisse este emprego de carteira assinada”, disse Rodrigo.

De acordo com a diretora de Desenvolvimento da Secretaria de Trabalho, Priscila Ferreira, o resultado é gratificante.

“Acompanhar atualmente a procura tanto dos trabalhadores quanto dos empresários para os serviços do Sine é motivador. É uma realidade totalmente diferente da que encontramos no início do governo do prefeito Renato Cozzolino, em janeiro deste ano. Estamos mudando a vida das pessoas para melhor”, disse a diretora.

Cadastro

Os empregadores podem procurar o Sine para cadastrar as vagas assim como os empregados, apresentando currículos, documentos pessoais (carteira de trabalho, identidade e CPF) e comprovante de residência. A partir daí, o Sine realiza a intermediação, fazendo uma pré-seleção com o perfil dos candidatos para as oportunidades cadastradas e os enviando para o recrutamento nas empresas. Os trabalhadores levam ainda uma carta de apresentação do Sine para as entrevistas de emprego.

Os postos do Sine realizaram, de janeiro até setembro, um total de quase 13 mil atendimentos entre todos os serviços que presta, incluindo requisição de seguro-desemprego, entre outros. As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não é preciso agendamento prévio. O Sine Magé funciona na Rua Simão da Motta, s/nº (ao lado dos Correios). O Sine Piabetá fica no Gabinete do Povo (Rua Caioaba, s/nº). Mais informações no WhatsApp da Secretaria de Trabalho: (21) 96962-8462.