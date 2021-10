Agricultura coleta quase 5 mil embalagens vazias de agrotóxicos em Magé. - Divulgação.

Publicado 07/10/2021 20:35 | Atualizado 07/10/2021 20:35

Magé - A Secretaria de Agricultura Sustentável de Magé prorrogou a campanha e arrecadou, nos últimos dois meses, quase 5 mil embalagens vazias de agrotóxicos junto aos produtores rurais do município. Bigbags (sacos de ráfia destinados a grandes volumes de carga) foram colocados em quatro pontos do Distrito Agrícola para entrega das embalagens, além da força-tarefa montada para coleta em algumas propriedades que acumulavam grandes quantidades. A iniciativa foi realizada em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio (Emater) e a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense (Arasef).

“Gostei muito da iniciativa da Agricultura porque eu tinha muitas embalagens acumuladas na minha propriedade há mais de dois anos, por isso nem sei precisar quantas foram recolhidas. Não descartei os resíduos e nem queimei porque sei que não é correto, mas as embalagens estavam amontoadas, precisando serem descartadas. Espero que haja outra campanha mais à frente”, disse a produtora Teresa Miamoto, de Cachoeira Grande.

De acordo com o diretor de Agricultura, Luis Gustavo Ramos, o caso não é isolado, inclusive houve um caso específico de uma propriedade desativada por morte da agricultora, com embalagens cheias e em grandes quantidades.

“Este caso foi bem emblemático e exigiu até uma logística específica e diferente para o transporte e posterior descarte. As embalagens precisaram até ser envelopadas. Deu muito mais trabalho para a Arasef”, detalhou Luis Gustavo.

As embalagens vazias de agrotóxicos que foram entregues lavadas adequadamente serão levadas pela Arasef para serem transformadas em novas embalagens de produtos químicos. As demais entregues com resíduos serão entregues à empresa especializada para incineração em local adequado e respeitando todos os cuidados ambientais. Se recicladas de forma errônea, as embalagens podem ser transformadas em mamadeiras, utensílios domésticos e ainda conterem moléculas contaminantes.