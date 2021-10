66ª DP (Piabetá). - Divulgação/Polícia Civil RJ.

Publicado 06/10/2021 17:56

Magé - Policiais civis da 66ª DP de Piabetá capturaram, nesta terça-feira (05/10), um homem em cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. Com base em informações do Setor de Inteligência e após cruzamento de dados, os agentes localizaram o foragido no município de Magé, na Baixada Fluminense.



Segundo as investigações, o autor cometeu o crime junto de um comparsa, que está sendo procurado. A dupla foi identificada após análise de imagens e reconhecimento da vítima.

