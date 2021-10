Magé zera fila de espera por mamografia em cinco meses. - Divulgação.

Publicado 07/10/2021 20:40

Magé - A Prefeitura de Magé zerou a fila de espera por mamografia em cinco meses, com 1.954 exames realizados de maio a setembro. O marco celebra o início da campanha “Outubro Rosa” que vai promover mutirões de preventivo e orientações durante todo o mês em todas as Unidades de Saúde da Família.

“Chegamos no mês de outubro com uma excelente notícia: zeramos a nossa fila de espera por mamografia em cinco meses de funcionamento do nosso centro de imagem. Desde a abertura, estamos promovendo mutirões aos sábados e domingos”, comemora a secretária de Saúde, Larissa Storte.

A vice-prefeita Jamille Cozzolino comentou o marco da saúde. “Sabemos da importância do autoexame que é o principal meio de diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Vamos continuar cuidando da saúde das mulheres, independente de campanha, promovendo ações de conscientização e exames”, frisou.

Nesta quarta-feira (6/10) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou as rodas de conversa nas Unidades de Saúde da Família para compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e do colo de útero. A proposta da SMS é proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

“Nosso objetivo é orientar essas mulheres sobre a questão do autoexame. É extremamente importante que a mulher conheça sua própria mama e consiga notar qualquer alteração visível ou nódulo. Vamos ensinar como se faz o autoexame e orientar as mulheres sobre a importância de estar com a saúde em dia”, explica Carolina Biancardini, coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAIMSCA).

Confira o calendário das ações:

06/10 - USF Parque Boneville - 10h

09/10 - USF Cachoeira Grande - 9h

13/10 - USF Vila Serrana I - 14h, USF Vila Serrana II - 14h, USF Maurimárcia - 15h e USF Horto - 9h30

15/10 - USF Britador - 15h

19/10 - USF Vila Carvalho - 9h e USF Ilha - 15h

20/10 - USF Santa Dalila, USF Ypiranga, USF Raiz da Serra - 10h, USF Partido, USF Parque Santana - 8h, USF Parque Caçula - 15h e USF Capela 12h.

21/10 - USF Barão de Iriri - 9h, USF Lagoa - 14h, USF Maria Conga - 15h, USF Nova Marília -10h, USF Parque Maitá - 9h e USF São Francisco.

22/10 - USF Andorinhas - 14h, USF Barbuda - 9h, USF Flexeiras - 14h, USF Jardim Novo Horizonte - 14h e USF Pau Grande - 9h

25/10 - USF Citrolândia - 10h

26/10 - USF Beco do Saci - 9h

27/10 - USF Anil - 9h, USF Cachoeirinha, USF Cantinho da Vovó - 14h30 e USF Ponte Preta - 13h30

28/10 - USF Conceição - 14h, USF Jardim Bela Floresta - 14h, USF Jardim Nazareno - 8h, USF Jardim Esmeralda - 14h e USF Piedade - 14h

29/10 - USF Canal - 10h e USF Parque Estrela - 10h

30/10 - USF Figueira - 9h