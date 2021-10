Em Magé, a Enel fica na Rua Coronel João Valério, 721, no Centro. - Reprodução.

07/10/2021

Magé - A Enel Distribuição Rio abre suas lojas e alguns postos de atendimento neste sábado (09/10). O objetivo é atender aqueles clientes que não podem ir às lojas no horário comercial durante a semana. Para limitar o número de pessoas no local e garantir um atendimento seguro, para as lojas de atendimento é necessário realizar um agendamento prévio por meio do site através do link , da Central de Relacionamento (0800 28 00 120), nas próprias lojas, ou nos demais canais de atendimento da companhia. Em Magé, a Enel fica na Rua Coronel João Valério, 721, no Centro, e vai funcionar das 8h às 12h.

Um dos serviços realizados será o de negociação de faturas atrasadas. Até o fim do mês, a Enel Distribuição Rio oferece uma campanha de negociação de dívidas com condições especiais para clientes baixa renda cadastrados na tarifa social de energia elétrica. Durante esse período, esses clientes poderão parcelar as contas em atraso em até 13 vezes com isenção de encargos sobre atraso (Juros Mora, Multa e Correção Monetária), sendo uma entrada + 12 parcelas com somente 1% de juros do financiamento.

Segundo a empresa, todas as exigências dos Decretos Federal, Estadual e Municipal, com todos os protocolos de higiene e segurança, distanciamento entre os atendentes, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e marcações para distanciamento dos clientes nas filas e dentro da loja estão sendo cumpridas.

