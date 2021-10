Projeto dá voz a grupos culturais da cidade. - Divulgação.

Publicado 08/10/2021 17:33

Magé - O Projeto Agenda Escutatória promovida pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – DEPAC – chega à sua terceira edição neste sábado (9/10). A ação itinerante visa ouvir as demandas das comunidades culturais mageenses, a fim de estreitar as relações e buscar a solução das solicitações apresentadas. Nesta terceira etapa o encontro será com os Blocos de Embalo na sede do Andorinhas Futebol Clube, que fica na Rua Maria Leitão, 72 – Andorinhas, às 10h.

“Nós percorremos todo o município para ouvir o máximo de grupos culturais possíveis. Dentro dessa proposta mantemos um diálogo constante com esses grupos e nesta terceira etapa estamos indo até o 2º distrito de Magé para ouvir os Blocos de Embalo. Já temos mais de 30 grupos confirmados alcançados através da busca itinerante do nosso departamento,” conta o diretor do DEPAC, Alexsandro Rosa.

O evento contará com a apresentação da Bateria 100%, Projeto FUSA e das bandas Aquarius Show e Kafofolia. Os Blocos de Embalo que não foram alcançados pelo DEPAC ou outras lideranças que desejam participar da Agenda Escutatória devem se cadastrar no site da prefeitura. Interessados podem se inscrever através do site da prefeitura.