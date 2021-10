Iniciativa visa incentivar a musicalidade nos jovens e formar grupo de percussionistas mageenses. - Divulgação.

Publicado 08/10/2021 17:42

Magé - Estão abertas as inscrições para o Projeto “Abre Alas!”, realizado pela Prefeitura de Magé através do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Magé, que visa desenvolver a musicalidade percussiva em jovens mageenses com instrumentos típicos do samba e outros ritmos musicais com objetivo de formar grupos de ritmistas e cantores para apresentações internas e externas.

As aulas do projeto terão duração de 2h semanais com 85 vagas distribuídas em quatro polos: às segundas-feiras na Escola Municipal Ruth Taldo França (2º distrito, 25 vagas); às terças-feiras na Casa Mageense de Cultura (1º distrito, 10 vagas); às quintas no Ginásio Poliesportivo Edson Alves (5º distrito, 25 vagas) e às sextas na Escola Municipal Aureliano Coutinho (6º distrito, 25 vagas).

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial mage.rj.gov.br entre 08 e 15 de outubro de 2021 e os candidatos devem ter entre 12 e 18 anos, serem moradores do município de Magé e ler o edital completo. O início das oficinas está marcado para o dia 27 de outubro.