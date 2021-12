Prefeitura de Magé inaugura centro especializado de atendimento à mulher mageense nesta quarta (29). - Reprodução.

Publicado 28/12/2021 17:07 | Atualizado 29/12/2021 11:40

Magé ganha um importante equipamento em favor das mulheres vítimas de violência nesta quarta-feira (29): o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense, o CEAM, que vai oferecer ajuda social, jurídica, psicológica e ampla rede de proteção.

“Toda mulher que sofre ou sofrer qualquer tipo de violência poderá recorrer a esse equipamento, lá será acolhida de forma especializada com assistente social, psicólogo e advogado. Daremos toda orientação para que essa mulher não sofra nenhum tipo de violação de direitos e seja encaminhada para os serviços da rede de proteção contra a violência à mulher”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

O CEAM é 100% custeado pela Prefeitura e será o segundo equipamento da rede socioassistencial inaugurado em 2021. Segundo a secretária, a iniciativa de inaugurar o centro partiu do prefeito Renato Cozzolino. “O CEAM é uma iniciativa do nosso prefeito com apoio da primeira-dama, Lara Torres, que no início da gestão enquanto secretária assumiu esse compromisso de colocar para funcionar na cidade um local especializado para atender essas mulheres. O CREAS já fazia esse atendimento, mas o CEAM tem um diferencial que é atender somente a mulher vítima de violência”.

“O CEAM é uma questão de sensibilidade e responsabilidade para com as mulheres da nossa cidade, porque elas não tinham um local onde elas se sentissem à vontade e seguras para denunciar o agressor. A mulher precisa sim, ter um local específico para tomar essa iniciativa e ser acolhida com todo respeito, zelo e amor. Nossa equipe estará à disposição de todas, todo suporte que a mulher precisar terá lá”, garante Renato Cozzolino.

O centro fica na Rua Mário de Brito, nº 119, no Centro de Piabetá, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.