Anúncio foi feito em reunião com representantes da categoria das comunidades da Piedade, Canal e Barbuda. - Divulgação.

Publicado 29/12/2021 11:47 | Atualizado 29/12/2021 11:47

Magé - O secretário municipal de Agricultura Sustentável de Magé, André Castilho, anunciou benefícios à categoria dos pescadores de Magé, após reunião com representantes da categoria das comunidades da Piedade, Canal e Barbuda. Os trabalhadores do setor ficaram animados com as novidades anunciadas durante o encontro.



“Vamos incluir o nome da Pesca na Secretaria e, além disso, vamos fazer uma parceria com a categoria para viabilizar a compra compartilhada de eucalipto em locais fora de Magé aos mesmos moldes como já fazemos com os agricultores na aquisição do calcário, ou seja, vamos oferecer o transporte (frete) através do caminhão da Prefeitura para minimizar custos aos pescadores. Enfim, vamos dar mais atenção à categoria que possui um expressivo número de trabalhadores na cidade. Aproveito mais uma vez também para agradecer ao prefeito (Renato Cozzolino) e ao secretário de Governo (Vinicius Cozzolino) o apoio ao nosso trabalho para colocar em prática todas as demandas que surgem na Secretaria”, explicou André Castilho acrescentando que outras demandas ambientais da categoria também serão encaminhadas.



A presidente da Associação dos Pescadores da Piedade, Canal e Barbuda, Lucimar Ferreira, resumiu o sentimento da categoria.



“Estamos contentes, otimistas e animados porque esta parceria é inédita para a categoria em Magé. Enfim, as expectativas são as melhores para 2022 para atender as nossas necessidades junto à Secretaria”, disse Lucimar informando ainda que a associação realiza trabalho social junto à categoria.

Segundo Lucimar Ferreira, existem cerca de 300 pescadores em atividade nas três comunidades englobadas pela Associação de um total de mais 1 mil trabalhadores do setor em toda a cidade.