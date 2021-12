Campinho terá 18 ruas manilhadas e asfaltadas. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 29/12/2021 11:57

Magé - A movimentação de uma retroescavadeira e de homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura na esquina da Avenida do Campinho com a Estrada da Conceição, na manhã desta terça-feira (28/12), ainda não dava a ideia exata da dimensão que será a obra iniciada no bairro. O secretário Marcos Pereira disse que se trata de uma das ações mais importantes que a Prefeitura de Magé vai executar em Suruí. Serão 18 ruas que receberão manilhas de 1.200, 600 e 400 milímetros e, sete quilômetros de vias pavimentadas com paralelepípedos, a segunda pavimentação desse tipo na cidade. “A urbanização no Campinho ainda terá colocação de meio-fio e de calçada e instalação de uma ciclovia”, declarou.



A intervenção tem o objetivo de dar fim às enchentes que assolam o bairro. O aposentado Ezequias Gonçalves, 66 anos, contou que a última grande cheia na região aconteceu há dois anos. “Não chegou a entrar água na minha casa porque eu já tinha subido o imóvel. Depois que meu pai faleceu, elevei a residência, construindo uma calçada ao redor dela. Antes disso, sofremos com um palmo e meio de água dentro de casa”, afirmou. As enchentes também tiravam o sono da Rita de Cássia, 52, que tem um bar exatamente na esquina da Avenida do Campinho com a Estrada da Conceição. “Não chegamos a sofrer com a enchente no bar, mas já tive que ajudar muitos vizinhos”, garantiu.



O secretário de Infraestrutura destacou que o Campinho será mais um bairro completamente urbanizado em Magé. “Estamos fazendo o mesmo com a Barbuda e a Piedade, que terão todas as suas ruas afetadas por obras de macrodrenagem e de asfaltamento”, afirmou. No início do ano, a Prefeitura já tinha realizado a recuperação de alguns pontos da Estrada do Campinho com a colocação de brita para tapar buracos e instalado 13 postes de iluminação na região. Além disso, a Ponte da Conceição, também conhecida como Ponte do Morcego, foi reconstruída para melhorar o escoamento da produção agrícola.