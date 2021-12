A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 30/12/2021 15:28

Magé - A partir da próxima segunda-feira (3), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda recebe inscrições para o curso de informática básica, na Casa do Empreendedor, das 9h às 17h. A capacitação é gratuita e será feita na Faetec Magé.

São 50 vagas distribuídas para duas turmas com 25 cada, uma na parte da manhã e outra no turno da tarde, ambas duas vezes por semana. “Como o curso tem limite de matriculados, os 50 primeiros ficarão com a vaga. Faremos uma lista de cadastro reserva com 20 inscritos, caso haja desistência de algum aluno, faremos a convocação”, explica o secretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino.

As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e o curso acontece de 17 de janeiro a 16 de março. Para inscrição é necessário que o interessado apresente RG, CPF e comprovante de residência. No caso do menor de idade, o responsável precisa comparecer e apresentar também os documentos pessoais, como RG e CPF. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis, nº 21 - Flexeiras, Magé.