Objetivo da prefeitura é oferecer reforço escolar aos alunos prejudicados pela pandemia. - Divulgação.

Publicado 30/12/2021 15:42 | Atualizado 30/12/2021 15:43

Magé - De 10 a 28 de janeiro, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Educação e Cultura, promove o projeto “Férias na Escola”, com atividades recreativas e pedagógicas com foco no reforço dos conteúdos mais relevantes aplicados durante o ano. Serão 17 unidades escolares funcionando no turno da manhã e a inscrição deve ser feita de 3 a 7 de janeiro em um dos polos.

“Com a pandemia da Covid-19, muitos alunos foram prejudicados e por isso pensamos no Férias na Escola, um projeto de três semanas com foco no reforço escolar através de aulas de Matemática e Língua Portuguesa, além de momentos de descontração. Então dividimos o tempo: metade é o reforço e a outra atividades recreativas. Será um momento com espaço para brincadeiras, diversão e muita aprendizagem, temos certeza que esse projeto ficará na memória dos nossos alunos”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

O Férias na Escola acontece no turno da manhã das 8h às 13h, com duas refeições (desjejum e almoço). Serão oferecidas vagas para alunos da educação infantil e ensino fundamental tanto para os anos iniciais como finais.

“O projeto não é obrigatório, é um reforço para os alunos que desejam estar na escola neste período. Por isso é preciso fazer a inscrição e o responsável vai assinar um termo de responsabilidade e compromisso pela frequência. Montamos cadernos pedagógicos com conteúdos bem relevantes como produção oral e escrita, leitura, interpretação e resolução de desafios matemáticos”, detalha Maria Rita Luzório, diretora do Depto de Ensino.

A inscrição será feita das 9h às 17h nas 17 unidades escolares que receberão o projeto. Confira:

1º distrito:

E.M. Comendador Délio Pereira Sampaio

E.M. Desembargador Oswaldo Portella

E.M. Doutor Francisco Rondinelli

C. Municipalizada Adalberto Pinto

2º distrito:

E.M. Profª Ruth Taldo

4º distrito:

E.M. São Nicolau

E. Municipalizada Covanca

5º distrito:

C.M. João Esperidião dos Santos

E.M. Profª Hilda da Silva Coelho

6º distrito:

E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles

E.M. Gandur Assed

E.M. Aureliano Coutinho

E.M. Professor Daniel Soares

E.M. Alzira Vargas

E.M. Denise Malinosky

E.M. Tiradentes

C.M. Profª Patrícia da Silva Santos