Começa vacinação itinerante contra a Covid-19 nas escolas municipais. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Começa vacinação itinerante contra a Covid-19 nas escolas municipais.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 22/03/2022 16:56 | Atualizado 22/03/2022 16:58

Magé - A Prefeitura de Magé começou, nesta terça-feira (22/03), a vacinação itinerante contra a Covid-19 nas escolas municipais. No primeiro dia, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na Escola Emílio Gebara, no Parque Iriri, no primeiro distrito. De acordo com a Prefeitura, o público alvo são as crianças de 5 a 11 anos acompanhadas de um responsável. Mas, podem se vacinar todos que aparecerem, desde que sejam moradores da cidade e apresentem cartão de vacina e documento como o CPF ou o Cartão do SUS.



“Vamos vacinar as crianças principalmente. Mas, se algum pai ou responsável, diretor, professor ou funcionário da escola também quiser, estamos prontos para imunizá-los com a primeira e a segunda doses e a dose de reforço”, explicou o coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira. O dia de vacinação itinerante acontecerá das 9h às 14h em todas as escolas programadas para esta semana (serão quatro).



Os imunizados devem tomar a próxima dose dois meses após esta vacinação. O coordenador de Imunização comentou que outras escolas do município receberão a vacinação itinerante. “Nossa intenção é vacinar em torno de 500 pessoas, entre crianças e adultos, durante essa primeira rodada. As crianças estão precisando muito se vacinar, pois a procura em nossos postos está baixa”, alertou Henrique.



Ele acrescentou que o anúncio da vacinação itinerante nas escolas, com a necessidade de autorização dos pais de cada aluno, fez com que a procura nos 15 polos de imunização (13 USFs, Centro de Imunização e Super Tenda) aumentasse. Magé começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos em janeiro de 2022 e, até o momento, cerca de 9.700 meninos e meninas foram imunizados no município.