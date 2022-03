Magé vai retomar serviço de aragem do solo para os produtores rurais. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 23/03/2022 13:29 | Atualizado 23/03/2022 20:10

Magé - A Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável recebeu, nesta segunda-feira (21/03), novas peças e equipamentos para os três tratores retomarem o serviço de aragem para preparação mecanizada do solo oferecido gratuitamente aos pequenos agricultores do Distrito agrícola de Magé. Chegaram ao Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam): três grades aradoras hidráulicas, cinco roçadeiras, discos, uma motosserra e duas motopodas.



O secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino, acompanhou a chegada dos equipamentos e destacou a importância da retomada do serviço para os pequenos produtores rurais.

“Temos tomado todas as medidas cabíveis e necessárias para garantir no nosso orçamento a aquisição de equipamentos para a Agricultura porque sabemos como o setor tem destaque nas atividades produtivas da nossa cidade”, disse o secretário.



O secretário de Agricultura, André Castilho, revelou que os equipamentos vão garantir a ajuda necessária para a safra de inverno dos agricultores.



“Estávamos somente com um trator em funcionamento para o serviço aos agricultores. Agora com as grades aradoras (equipamento básico para a máquina funcionar), todos os nossos três tratores voltam a funcionar plenamente em uma semana até a finalização do processo licitatório para contratar a empresa, que ficará responsável definitiva pela manutenção preventiva das máquinas”, explicou o secretário.



Ainda de acordo com a Secretaria de Agricultura, Magé ofereceu mais de 1 mil horas de serviço gratuito de aragem do solo para 320 pequenos agricultores, em 2021.