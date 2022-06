Águas do Rio realiza treina funcionários para atuarem na 1ª Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). - Divulgação.

Publicado 31/05/2022 20:15

Magé - Ao longo da última semana, a Águas do Rio realizou a capacitação de seus colaboradores para integrarem a primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa. O treinamento ocorreu na sede de Duque de Caxias e se estendeu para funcionários com atuação em Magé, Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti.

A comissão tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. O quadro de integrantes foi eleito por votação e indicação.

O treinamento abordou rotinas de trabalho, organização e funcionamento da CIPA, papel de cada integrante, entre outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão.

Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio destacou a importância do treinamento. “A CIPA tem como intuito promover a segurança dos nossos trabalhadores e isso já tem uma grande relevância para o bom andamento dos serviços na concessionária. Dentre os assuntos abordados, quero ressaltar as noções de primeiros socorros e combate a incêndios, porque se entende que o ‘cipeiro’ é um profissional exemplar na linha de trabalho e à frente das equipes. É como se fosse um braço-direito da segurança do trabalho, ao passo que irá colaborar de forma significativa para a gestão da Cipa 2022 da Águas do Rio”, avalia.

Luciano Baltazar, supervisor de Serviços, disse que, com o treinamento, conseguiu entender melhor a sua nova função na companhia. “O treinamento foi muito bom, o curso tirou muitas dúvidas. Várias coisas que eu achava que eram mitos são verdades que acontecem mesmo no dia a dia. Hoje vejo como a segurança é essencial para nossos colaboradores”, ressaltou.

Rômulo Amaral, técnico de segurança do trabalho que deu o treinamento ao longo dos dias, destacou o empenho do grupo. “Ao corrigir as provas, percebi que as notas deles ficaram bem acima da média. Então nota-se o compromisso dos profissionais com a capacitação. A galera estava totalmente entrosada com o assunto, querendo somar com a empresa”.