Magé realiza programação especial para o Setembro Amarelo.Divulgação.

Publicado 02/09/2022 10:31 | Atualizado 02/09/2022 20:26

Magé - Anualmente marcado por ações e campanhas de valorização da saúde mental e prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo terá uma programação especial em Magé. A Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde promoverá ações em unidades de saúde e espaços públicos com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental visando reduzir casos de suicídio.



“Neste ano preparamos uma campanha itinerante de prevenção ao suicídio. A proposta é promover a conscientização sobre a importância dos cuidados em saúde mental percorrendo todos os distritos, já que infelizmente o índice de tentativas de suicídio tem crescido progressivamente. A campanha inclui toda a rede municipal, além da Secretaria de Saúde, como escolas, CRAS, AME e outros dispositivos. Acreditamos que juntos poderemos cuidar do maior número de pessoas, pois investir em campanhas é salvar vidas.”, ressalta Michelle Medeiros, coordenadora de Saúde Mental.



Entre os dias 6 e 23 de setembro, a campanha será itinerante por todos os distritos com abordagem à população local. Durante as ações serão realizadas orientações e encaminhamentos para os serviços de Saúde Mental a partir das 10h. No dia 6 de setembro a campanha inicia na UBS Nova Marília (1º distrito); no dia 13 será na praça ao lado do 24h de Santo Aleixo (2º distrito); No 3º distrito será em 14 de setembro na USF Cachoeirinha; e no 4º distrito será na USF Partido em 20 de setembro; Dia 22 a ação será na USF Ypiranga (5º distrito); e a USF Guarani II (6º distrito) será no dia 23 de setembro.



No dia 21 de setembro, o Setembro Amarelo terá espaço na ação social do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que será realizada na Praça Sete de Setembro em Piabetá. A Saúde Mental promoverá uma palestra sobre o tema e exposição dos trabalhos confeccionados nas Oficinas Terapêuticas dos CAPS.



O encerramento da Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio será realizada uma caminhada em Mauá no dia 27/09, convidando a população rumo ao Mirante. A concentração será às 16h no Ginásio Poliesportivo Edson Alves, na Praia do Anil.