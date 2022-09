Magé adere Programa de Saúde Cardiovascular do Ministério da Saúde. - Divulgação.

Publicado 08/09/2022 08:05

Magé - A Prefeitura de Magé adquiriu incentivo financeiro federal para a implementação das ações estratégicas de saúde cardiovascular na atenção primária. O projeto piloto tem como objetivo fortalecer a rede, mostrando a importância do controle dos níveis de pressão e glicemia. O programa conta com o atendimento de cardiologista na USF Andorinhas.



“Já realizamos o projeto de implementação e estamos participando de oficinas junto ao Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Temos a pretensão de expandir a proposta para todas as demais 54 equipes de saúde da família do Município,” disse a coordenadora da atenção básica, Cassandra Soares.



Segundo Cassandra, a Secretaria de Saúde busca garantir a existência de uma equipe de referência no município, levando suporte ao desenvolvimento de ações para a prevenção e controle das doenças cardiovasculares, com ênfase nas condições de hipertensos e diabéticos.



O projeto também conta com a parceria da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira idade. Os pacientes serão indicados para os poliesportivos para realizar exercícios físicos gratuitos e regulares, pilar importante para evitar acidentes cardiovasculares.