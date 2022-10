Publicado 04/10/2022 08:03

Magé – Os clientes da Enel Distribuição Rio que estão em débito com a companhia terão mais tempo para negociar suas dívidas no cartão de crédito. A companhia, em parceria com a Flexpag, prorrogou, até o dia 30 de outubro, a campanha de parcelamento para clientes que estão inadimplentes há mais de 61 dias. Com redução de taxas do cartão de crédito, a empresa permite o parcelamento das faturas acumuladas em até 21 vezes no cartão de crédito. Para ter acesso a essas condições facilitadas de pagamento, os clientes devem acessar o site da distribuidora - www.enel.com.br.

O parcelamento com taxa reduzida é uma oportunidade para pagar as contas em atraso há mais de 61 dias, independentemente do valor da dívida ou da quantidade de faturas em aberto. De acordo com a diretora de Mercado da Enel Rio, Ana Teresa Raposo, “a redução possibilita que os clientes quitem suas contas com parcelas mais acessíveis. Com novos canais de pagamento, opções de parcelamento e condições facilitadas, a Enel tem trabalhado em ações que possam facilitar a organização financeira das famílias, principalmente neste momento pós pandemia que o país ainda enfrenta”.

Como funciona

Para conseguir realizar o pagamento com as condições da campanha, o cliente deve acessar a Agência Virtual, no site da Enel, e buscar a opção Contas e, em seguida, Pagamento com cartão de crédito. Lá vai aparecer todo o histórico de faturas em aberto e volume de dívida. O próximo passo é selecionar as contas que deseja parcelar e clicar em pagar com cartão de crédito, adicionando as informações do cartão e selecionando a quantidade de parcelas. Vale lembrar que a taxa reduzida é cobrada pelo parcelamento no cartão de crédito, e não sobre o valor da conta de energia.

É importante ressaltar que somente terão redução de taxas as contas vencidas há mais de 61 dias. Após a conclusão, os valores das parcelas serão cobrados diretamente na fatura do cartão de crédito. Para pagamentos não parcelados no cartão de crédito, não haverá incidência de taxas.