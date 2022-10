1ª Olimpíada da melhor idade de Magé ‘celebra a vida’. - Divulgação.

1ª Olimpíada da melhor idade de Magé ‘celebra a vida’.Divulgação.

Publicado 04/10/2022 18:09 | Atualizado 04/10/2022 23:13

Magé - A Olimpíada da Melhor Idade reuniu cerca de 130 participantes no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. O evento foi em comemoração antecipada ao Dia Internacional do Idoso, 1º de outubro e, participaram juntos, alunos do poliesportivo de Santo Aleixo, Magé, Maurimarcia, Fragoso, Pau Grande, do Instituto de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e do projeto Igreja Ativa.



Sérgio Cordeiro, 68 anos, é triatleta e vai representar Magé na etapa do mundial do Ultra-triathlon no México. A prova consiste em 11,4 km de natação, 540 km de ciclismo e 126 km de corrida.



“Não existe hora nem momento para a gente desenvolver um trabalho tão importante que é a saúde física e a saúde mental, principalmente para turma da melhor idade. A verdade é que a longevidade é pra todos. Viver mais, porém melhor!”, disse o triatleta de 68 anos.



As modalidades foram adaptadas. O basquete foi bola ao cesto e o boliche foi praticado na quadra, com bolas leves. Segundo o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara, o que importa, neste caso, é a celebração da vida.



“Nosso objetivo é mostrar para as pessoas que a vida não pára na melhor idade. O esporte tem o poder de resgatar a autoestima e saúde das pessoas! Tiramos muitas senhoras e senhores que estavam em casa deprimidos para se movimentar nas aulas de dança, pilates e outras modalidades que são ofertadas nos poliesportivos pelo município”, disse Geilton.



As aulas de zumba, pilates, tae bo, funcional e ginástica para melhor idade são gratuitas. Para se inscrever, basta ir ao ginásio mais próximo de casa.



“Eu vivia chorando, me aborrecia muito antes de vir pra Magé. Saí de São João e vim morar em Mauá até que descobri as aulas de ginástica. Agora é só dança! Rebolo mesmo e não estou nem aí. As aulas mudaram minha vida,” conta a senhora Dalete de Carvalho, aluna de ginástica e dança.