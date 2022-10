Magé convoca população a colaborar no Plano de Educação Ambiental do município. - Divulgação.

Magé convoca população a colaborar no Plano de Educação Ambiental do município.Divulgação.

Publicado 04/10/2022 09:23

A Prefeitura de Magé está preparando um Plano Municipal de Educação Ambiental e, para isso, espera contar com o apoio da população. A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou, por meio do site oficial da administração da cidade (mage.rj.gov.br), um formulário eletrônico para saber o que pensam os mageenses e quais são as demandas sobre temas ligados à pauta ambiental.

"Na emergência de uma nova consciência ecológica e social e na necessidade da transição para sociedades sustentáveis, o Plano Municipal de Educação Ambiental de Magé surge com uma dupla função: propiciar processos de mudanças culturais em direção a uma ética ecológica crítica e de mudanças sociais em direção ao empoderamento dos indivíduos , grupos e sociedades, face aos desafios que a contemporaneidade apresenta", explicou o funcionário da SMMA e educador ambiental Bruno Nascimento.

Ele registrou ainda que, como parte da construção do Plano Municipal, a Secretaria está compartilhando um formulário eletrônico a fim de que a sociedade possa participar e encaminhar suas demandas. No documento, que pode ser respondido e enviado automaticamente para a SMMA até o próximo dia 15 de outubro, os educadores querem saber se há indústrias na região do morador, se elas realizam atividades educativas em termos ambientais, se há comunidades tradicionais no entorno e outras informações.

A Prefeitura pede a todos os moradores que divulguem e compartilhem. "Quanto mais pessoas participarem mais rico vai se tornar o Plano Municipal de Educação Ambiental de Magé", finalizou Nascimento.