Atividades lúdicas e jogos educativos são usados como ferramentas para atrair a atenção de crianças e adolescentes.Divulgação.

Publicado 05/10/2022 00:00

Magé - A Águas do Rio já conseguiu transmitir a importância do saneamento básico e da preservação do meio ambiente para mais de 16 mil alunos da Baixada Fluminense. O programa Saúde Nota 10 percorreu mais de 76 unidades escolares das cidades de Magé, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias. Segundo a concessionária, até o fim do ano, outros milhares de estudantes serão contemplados.

Para o diretor-superintendente da concessionária na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, a iniciativa promoverá a multiplicação da mensagem de conscientização. “O programa está sendo levado às escolas através das equipes de Responsabilidade Social da concessionária, com o objetivo de trabalhar a conscientização dos alunos de forma lúdica, despertando a percepção da garotada para a importância da água tratada e do esgotamento sanitário adequado. A iniciativa ajuda a minimizar os danos causados à natureza. As crianças serão nossas multiplicadoras e através delas, o recado chegará até as suas famílias e amigos”, disse.

Desenvolvida em todas as escolas municipais, a ação proporciona aos professores e estudantes a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos em temas relacionados à cidadania, meio ambiente e saneamento básico, que estão inseridos em diversas disciplinas. As equipes de Responsabilidade Social, lideradas pelas coordenadoras Luciana Muniz e Marley Lima, desenvolveram as atividades por meio apresentações e jogos educativos.

"O Saúde Nota 10 veio com o objetivo de ser um agregador do conhecimento das crianças na escola. A gente leva mais aprendizado sobre pautas ambientais, focados principalmente na água, saúde e melhor qualidade de vida das pessoas. Esse despertar da consciência, dentro do ambiente escolar, tem como meta que essas futuras gerações repassem para os pais e outros adultos de suas famílias bons hábitos de educação ambiental", destacou Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.