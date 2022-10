Magé entrega mais 75 certificados a alunos do curso de informática. - Divulgação.

Publicado 10/10/2022 08:11

Magé - A Prefeitura de Magé realizou na última sexta-feira (7) a entrega dos certificados de conclusão para 75 alunos que finalizaram os módulos do curso de informática oferecido pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda em parceria com a Faetec. Nesta etapa, foram 50 certificados de informática básica e 25 de intermediária.



“Vimos a necessidade que a população mageense enfrenta no dia a dia na questão do contato com a informática e o mercado de trabalho hoje é todo digital. Nossa demanda já é muito grande com a turma básica e a gente começou também o módulo intermediário esse ano. Em 2023 vamos iniciar o nível avançado para que os alunos possam concluir todos os três módulos do curso e chegar ao mercado de trabalho pronto para exercer qualquer atividade”, explicou Priscila Ferreira, diretora de Desenvolvimento Econômico.



Durante a entrega dos certificados, o aposentado Almir Senna, de 59 anos, agradeceu pela oportunidade oferecida. “Eu sofri muito. Depois de tanto tempo trabalhando com estrutura metálica, meu chefe pedia o projeto para mim e eu fazia a mão, mas chegou uma hora que já não tinha mais espaço para mim porque não trabalhava com o digital. Consegui me aposentar, mas eu quero voltar a fazer alguma coisa. Um conselho para os mais novos: não passem pelo que passei, corram atrás desde novos, porque precisa”, disse.