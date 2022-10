Ônibus Rosa realiza 360 mamografias em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Ônibus Rosa realiza 360 mamografias em Magé. Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 10/10/2022 15:33

Magé - O Ônibus Rosa, um centro de imagens móvel da Secretaria Estadual de Saúde para realização de exames voltados ao público feminino, encerrou sua passagem por Magé no último sábado (08), "estacionado" na Praça Nilo Peçanha, em frente ao prédio da Prefeitura, no Centro de Magé. A iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde realizou um total de 360 mamografias, 60 a cada um dos seis dias que esteve na cidade (três dias na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, e três na Praça Nilo Peçanha). A semana de mamografias fez parte das atividades do mês de conscientização ao câncer de mama, o chamado Outubro Rosa.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Larissa Sorte, as mageenses que não fizeram o exame neste mutirão da mamografia, não precisam se preocupar. Magé oferece o serviço na rede pública do município.

"Encerramos neste sábado o serviço do Mamógrafo Itinerante, que ficou durante seis dias no município ajudando a complementar a nossa demanda de exames. Mas vale lembrar que as mulheres que não conseguiram vir aqui fazer a sua mamografia, contam com este serviço na nossa rede no Centro de Imagem, em Piabetá. Prevenção é muito importante. As mulheres não devem deixar para depois. É preciso procurar as unidades de saúde da famíliapara marcar os exames e lutar contra o câncer de mama", disse a secretária.

Uma das atendidas no Ônibus Rosa, a microempreendedora Lídia Vieira, de 51 anos, ressaltou também a importância da prevenção mesmo não tendo casos da doença na sua família.

"Não podia perder esta oportunidade de fazer a mamografia porque apesar de não ter histórico familiar, tenho uma amiga muito próxima que teve a doença e ainda está em tratamento", contou Lídia.

Além do Ônibus Rosa, os moradores de Magé que passaram pela Praça da Prefeitura também tiveram acesso a testes de ISTs e programas de saúde, além de serviços gratuitos de embelezamento, como manicure e trancismo. Os resultados dos exames do Ônibus Rosa serão entregues no Serviço Social na sede da Secretaria de Saúde de Magé.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no Brasil e, de acordo com uma pesquisa do Instituto Avon em parceria com o Observatório de Oncologia, mostrou que somente 17% das mulheres do público-alvo para a mamografia (entre 50 a 69 anos) fizeram o exame no país, em 2021.