Parque natural de Magé completa dez anos com semana de visitação de escolas.Divulgação.

Publicado 13/10/2022 13:07 | Atualizado 13/10/2022 21:28

Magé - Uma das mais importantes áreas de recuperação de manguezal do Estado do Rio de Janeiro, o Parque Natural Municipal Barão de Mauá (PNMBM), no distrito de Guia de Pacobaíba, completa dez anos de inauguração no próximo dia 19 de outubro. Para comemorar, a Prefeitura de Magé pretende realizar uma semana de comemorações. A partir do dia 17, escolas da rede municipal de ensino visitam a unidade a convite da administração pública. No dia em que completa uma década de funcionamento, acontece, a partir das 9h, um evento com autoridades e instituições parceiras e a população em geral.



O secretário de Meio Ambiente de Magé, Sílvio Furtado, fala da importância do parque. “Preservar os manguezais é tão importante quanto preservar a Mata Atlântica. Os mangues também são grandes captadores de gás carbônico, o CO2, que se transforma e despolui o ar”, salienta. Além disso, o PNMBM também é um fundamental berçário de vida para a fauna marinha e para diversos outros animais. De acordo com Adeimantos Carlos da Silva, um dos administradores da unidade, 107 espécies de aves que fazem ninho ou passam pela região em rota migratória já foram catalogadas no local.



O Parque Natural Municipal Barão de Mauá tem 113 hectares e foi inaugurado em uma área que sofreu um grave acidente de derramamento de óleo em 2000. É um centro importante para educação ambiental, fomento à pesquisa e turismo ecológico e de sustento para as famílias de pescadores e catadores que vivem no entorno. Por conta disso, a Prefeitura está prestes a dar início ao projeto de revitalização da unidade. Idealizado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, o novo PNMBM terá sede com alojamento, centro de exposições, lanchonete, banheiros públicos e um observatório de pássaros.