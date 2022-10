Técnicos, agentes de saúde e endemias se preparam para vacinação contra a raiva. - Divulgação.

Publicado 13/10/2022 08:07 | Atualizado 13/10/2022 21:11

Magé - A Prefeitura de Magé se prepara para o Dia de D de vacinação contra a raiva animal. Na última semana, 342 funcionários da rede municipal de Saúde foram capacitados para a campanha. Ao todo foram seis encontros distribuídos por áreas de cobertura, para capacitar os participantes que vão atender o público nos 50 postos preparados pela Prefeitura. “Criamos um cronograma para passar pelos distritos com grupos de cerca de 40 a 50 pessoas para apresentar as orientações, falar do novo protocolo e como vai funcionar o Dia D. Agora vamos integrar os técnicos de enfermagem no processo da vacinação e com o acompanhamento dos estudantes de veterinária”, explicou Henrique Moreira, coordenador de Imunização.



Suellen Boechat, fiscal da Vigilância Sanitária, explicou que além de familiarizar as equipes com o novo protocolo, também foi possível tirar dúvidas e preparar todos para receber os tutores e seus pets. “Temos um veterinário que é o nosso responsável técnico da Campanha. Ele irá percorrer todos os postos de vacinação com a finalidade de assegurar que todos os protocolos estão sendo seguidos, além de dar suporte para qualquer ocorrência animal durante e após a vacinação. Também vamos contar com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Domésticos na nossa unidade móvel, que a princípio ficará na USF Horto – que é a de maior movimento na cidade – mas também poderá se deslocar para atender casos de hipersensibilidade, reações à vacina”, informou a fiscal.