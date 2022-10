Magé abre inscrições para o serviço família acolhedora a partir do próximo sábado (15). - Divulgação/Gilson Jr.

Magé abre inscrições para o serviço família acolhedora a partir do próximo sábado (15).Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 11/10/2022 13:17

Magé - As famílias mageenses que desejam fazer parte do Serviço Família Acolhedora (SFA) já podem se inscrever do próximo sábado (15) até 15 de novembro. As inscrições serão feitas pelo site da Prefeitura www.mage.rj.gov.br ou presencialmente, na sede do programa, de segunda a sexta, das 10h às 16h. Lançado em agosto, o SFA recebe as famílias e capacita para acolherem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo um ambiente de proteção e segurança, com toda a disponibilidade afetiva.

De acordo com o Edital disponível no site da prefeitura, são disponibilizadas 30 vagas, sendo 20 para o serviço imediato e mais 10 para cadastro reserva que ficarão no banco de dados do programa para futuras vacâncias que venham a surgir dentro do prazo de validade da seleção, que é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

“As famílias interessadas vão passar por um processo de seleção. Na primeira etapa, será feita avaliação documental. Em seguida, os candidatos passarão por uma avaliação psicossocial e, depois, vão ter duas etapas de qualificação de como funciona o serviço. Esse serviço é muito importante para essas crianças que tiveram algum rompimento familiar e precisam estar num ambiente de amor”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

O interessado no serviço de acolhimento temporário precisa ter mais de 18 anos, estar em boas condições de saúde física e mental, não possuir antecedentes criminais, comprovar estabilidade financeira, ter convivência familiar estável e ser livre de dependentes de substâncias entorpecentes.

Para mais informações, a equipe técnica do Família Acolhedora realiza atendimento na base, que fica na Av. Simão da Motta, nº 806, 2º andar – Centro de Magé, de segunda a sexta das 9h às 17h.