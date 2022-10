Magé Handstar vence o Nova Iguaçu no ginásio Nelson Ferreira. - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé Handstar vence o Nova Iguaçu no ginásio Nelson Ferreira.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 10/10/2022 19:57

Magé - Os torcedores que foram ao Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, neste domingo (09), assistiram à vitória do time do Magé Handstar sobre o do Nova Iguaçu, por 28 a 20, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Estadual de Handebol. Além da partida do adulto masculino, foram realizados os jogos do adulto feminino e do juvenil masculino do torneio organizado pela Federação de Handebol do Estado do Rio (Fherj).



Com o resultado, o Magé Handstar, que conta com o apoio da Prefeitura, está agora com 18 pontos e segue líder da Chave A. Além disso, faltando apenas uma partida para fechar a fase de grupos, o time já está automaticamente classificado para as semifinais do campeonato.



Os demais resultados da 6ª rodada do Campeonato Estadual de Handebol realizado em Magé foram os seguintes: Recriando Rio em Forma 27 X 27 Nova Iguaçu (categoria juvenil masculino) e Guanabara Handball 26 X 19 Cesp Universo (adulto feminino).



“Foi uma grande satisfação receber a rodada do campeonato de handebol. Esperamos que venham outras como já acontecem com outras modalidades dentro do nosso município. Afinal, o governo do prefeito Renato Cozzolino tem procurado apoiar e fomentar diversas modalidades, como futsal e futebol de campo para que os atletas mageenses possam competir em alto rendimento“, disse o secretário municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.