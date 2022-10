Magé prorroga inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida. - Reprodução.

Publicado 11/10/2022 12:56

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, prorroga até a próxima sexta-feira (14) as inscrições para o edital complementar dos condomínios Lírio do Vale e Lótus, na Maria Conga, financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF). Mais de oitocentos moradores de baixa renda serão contemplados e os interessados precisam procurar o CRAS mais perto de casa, das 9h às 17h.

“Estamos desde o dia 26 de setembro cadastrando as famílias interessadas no programa e até o momento temos cerca de 500 inscrições. Cabe a nós, enquanto Assistência Social, cadastrar e intermediar o processo junto a CEF e por isso decidimos prorrogar as inscrições para que mais famílias consigam concorrer a aquisição de um imóvel. Vale ressaltar que os CRAS não funcionarão na próxima quarta-feira (12) devido ao feriado nacional”, explica a secretária de Assistência Social, Flávia Gomes.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos de todos os integrantes da família para a inscrição: identidade; certidão de nascimento ou casamento ou averbação do divórcio ou declaração de união estável; comprovante de residência (últimos três meses, no nome do cônjuge ou candidato ao imóvel); comprovante de tempo de residência em Magé (mínimo três anos ininterruptos); comprovante de renda de todos os membros da família que trabalham (carteira de trabalho, contracheque ou declaração de renda) e comprovante de inscrição no CadÚnico.