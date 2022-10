Revitalização de praça mantém obras de infraestrutura em Santa Dalila. - Divulgação.

Revitalização de praça mantém obras de infraestrutura em Santa Dalila.Divulgação.

Publicado 11/10/2022 13:35

Magé - Reivindicação antiga dos moradores do quarto distrito, a manutenção, a adequação e as melhorias operacionais da Praça Mário Pinheiro, em Santa Dalila, estão em curso. A obra, que dá continuidade a intervenções que vêm sendo realizadas no bairro desde o início deste governo, também inclui a modernização do ginásio e a troca de 20 pontos de iluminação, que passarão a ter lâmpadas de LED.



“São ações que pretendem melhorar as condições de vida e de moradia em Santa Dalila. O uso do LED, por exemplo, vai proporcionar mais segurança para quem frequenta a praça e, representar uma economia de 80% para os cofres públicos”, disse o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.



Quem mora ao lado da área de lazer está muito satisfeito com o que tem visto. É o caso do técnico em Informática Marcelo Santos, de 49 anos. “Estou acompanhando de perto essa obra e espero, ansioso, que a quadra de futebol fique pronta logo. Tenho um filho de 3 anos de idade e costumava levá-lo para bater uma bolinha no espaço”, contou.



O aposentado José Francisco Filho, 72, mora do outro lado do bairro, mas disse que frequentava a praça de vez em quando para usar os aparelhos de exercício físico para a terceira idade. “Além disso, tenho três netos que estudam na escola aqui perto. Eles costumavam vir na praça para brincar”, declarou.



A Secretaria de Infraestrutura vem realizando obras de grande porte no quarto distrito. Em Santa Dalila, além da revitalização da praça, foi realizado o conserto de oito ruas, com patrola e instalação de meios-fios e de rede de manilhas para drenagem das águas pluviais.