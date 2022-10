Magé oferece consultório na rua com diversas especialidades. - Divulgação/Gustavo Luzório, com fotos de Josaf Ribeiro .

Publicado 25/10/2022 16:51 | Atualizado 25/10/2022 20:08

Magé - Agentes de saúde de Magé, realizaram dezenas de atendimentos na rua Paulo Leitão nesta terça-feira (24), no bairro Flexeiras, em consultório montado excepcionalmente para atender a população em situação de rua com diversas especialidades que são de extrema importância para a saúde.

A ação conjunta entre Saúde e a Assistência Social, contou com o programa de hiperdia, psicólogos, Departamento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e conscientização sobre a doença falciforme.

A coordenadora dos consultórios de rua, Kátia Moura, falou sobre a importância da ação que acontece em dois pontos do município, onde pessoas em situação de rua são atendidas, e com o apoio dos consultórios vem conseguindo mudar suas vidas, largando o álcool e as drogas. "Para nós, a maior alegria é poder tirar essas pessoas das ruas, para que tenham uma nova chance na vida”, frisou Kátia.