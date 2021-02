O acordo entre as instituições tem a finalidade de desenvolver projetos de pesquisa científica na área da Saúde, prioritariamente aqueles relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, mas também contempla outras estratégias de interesse da cidade. Foto: Michel Monteiro

Maricá - O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assinam, na quinta-feira (18/02) um Protocolo de Intenções. O ato, marcado para acontecer no gabinete do prefeito Fabiano Horta, contará com a presença do diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera, e da reitora da UFRJ, Denise Carvalho.



O acordo entre as instituições tem a finalidade de desenvolver projetos de pesquisa científica na área da Saúde, prioritariamente aqueles relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, mas também contempla outras estratégias de interesse da cidade. O termo abrange as diversas áreas da Administração Pública, como de logística emergencial, gestão de riscos, infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, educação, assistência social e meio ambiente.



O diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera, explica que o protocolo é o pontapé para futuros projetos, possibilitando uma melhor qualificação dos mesmos, uma vez que haverá o apoio de uma universidade federal de excelência.



“A partir da assinatura do documento, formalizaremos uma parceria que será um grande ganho para Maricá. A UFRJ já colabora em diversos projetos que envolvem desenvolvimento de um conjunto de ações, que percorrem os mais diversos segmentos. Agora ela a passa a ser uma colaboradora estratégica da cidade, dando o merecido protagonismo à Ciência, que infelizmente ainda é muito desvalorizada no nosso país", afirma. "O prefeito Fabiano Horta tem tentado mudar essa história e apostar cada vez mais no setor. A prova disso é a condução de destaque da Prefeitura de Maricá frente à pandemia de Covid-19”, destaca Pansera.



O Protocolo de Intenções inclui a assistência, ensino, pesquisa, inovação, e avaliação de incorporação tecnológica no Sistema Único de Saúde (SUS) de novos testes diagnósticos, medicamentos, vacinas e estratégias que diminuam a transmissão e ocorrência de formas graves das doenças causadas pelos diferentes multiorganismos, em especial a Covid-19.



"É uma imensa satisfação concretizar esta parceria estratégica com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá para a promoção de ações integradas de combate à Covid-19, disseminando conhecimento e inovação por melhoria de vida para a população", avalia a reitora da UFRJ, Denise Carvalho.



O documento reafirma a importância de promover o desenvolvimento científico e tecnológico e de buscar a sustentabilidade para a economia maricaense. Outro ponto importante é a elaboração de um Plano de Capacitação em Pesquisa, com pesquisa básica, translacional, clínica e operacional, bem como desenvolver estratégias inovadoras voltadas à Saúde humana, conforme cita o chefe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ, virologista Amílcar Tanuri.



“Com este convênio, também vamos ajudar Maricá a implantar e disseminar os conceitos de desenvolvimento sustentável e smart cities”, completa.



No escopo do acordo, ainda, a inserção de laboratórios de pesquisa de universidades e institutos de pesquisa no Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), como laboratórios colaboradores, de modo a auxiliar nas ações da Rede Nacional de Laboratórios Públicos.