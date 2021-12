Leonardo Alves da Secretaria de Planejamento - Divulgação

Publicado 31/12/2021 06:00

Solicitar autorização para a realização de eventos vai ficar mais fácil em Maricá. É que a Prefeitura resolveu simplificar esse processo com a criação do Sistema Municipal de Legalização de Eventos (Sislev), que vai tornar a aprovação muito mais fácil e transparente.

O Sislev é mais uma ação inovadora. A ferramenta vai agilizar o serviço que já é oferecido pelo Serviços Integrados Municipal (SIM) reunindo num só portal informações, legislações e formulários necessários para a legalização de eventos de qualquer porte. A plataforma digital dará orientações sobre como proceder, no caso de eventos privados e servirá como referência para os que foram organizados ou apoiados por secretarias e empresas públicas, com informações sobre padronização de rotinas, integração, gerenciamento, prazos e normas.

Com ele, os pedidos passam a ser feitos de forma online e todas as etapas do processo poderão ser acompanhadas do processo, inclusive pareceres e exigências de cada órgão fiscalizador.

"Vamos implementar novas medidas, aprimorar as já existentes e dar mais transparência para oferecer eventos seguros e totalmente legalizados", frisou o secretário de Governo, João Maurício de Freitas.

Com a vacinação e redução dos casos de Covid-19, aumenta a expectativa de uma abertura gradual nos setores de turismo e cultura. Mais eventos tendem a acontecer e a cidade precisa estar pronta para oferecer boas condições na realização destes. "O Sislev vai oferecer suporte a quem desejar realizar um evento, com as informações para o cumprimento de todas as obrigações legais e autorizações necessárias por parte dos órgãos de fiscalização, sejam municipais, estaduais ou federais", ressaltou Leonardo Alves, secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda.

A Secretaria de Promoção e Projetos Especiais já atua na elaboração de um calendário de atividades para o ano que vem, priorizando os meses considerados de baixa temporada.





Prefeitura promove 3ª Semana dos Direitos Humanos

De 06 a 11/12, Maricá promoveu a 3ª Semana dos Direitos Humanos. Com o slogan “A solução está em nossas mãos”, a Prefeitura realizou várias atividades, que além de conscientizar os moradores sobre os próprios direitos, buscavam despertar em cada um, a sensibilidade para um olhar mais humanizado sobre questões que, atualmente, são vistas com indiferença ou pré-conceitos.



Teve campanha de doação de sangue e pelo fim da violência contra as mulheres; apresentações de teatro e dança; oficinas; debates; rodas de capoeira; ações sociais, exibição gratuita do filme “Marighella” com direito a conversa sobre democracia e visita guiada à aldeia indígena Mata Verde Bonita (Tekoa Ka’ Aguy Ovy Porã) em São José do Imbassaí.



Um ato ecumênico com mais de 600 cruzes na praia de Itaipuaçu, em solidariedade aos familiares de vítimas da Covid-19, marcou o encerramento da comemoração. Secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, João Carlos de Lima (Birigu) explicou a importância da ação.



“Direitos humanos é lutar por harmonia, igualdade, respeito ao próximo e nada mais simbólico que unirmos diversas religiões em um só propósito”, frisou.