Mais de 4 toneladas de doações de alimentos para as vítimas de enchentes na Bahia já saiu de Maricá - Divulgação

Mais de 4 toneladas de doações de alimentos para as vítimas de enchentes na Bahia já saiu de MaricáDivulgação

Publicado 30/12/2021 11:32

Maricá - Lançada há apenas dois dias pela Prefeitura de Maricá, a Campanha de Solidariedade às vítimas das fortes chuvas na Bahia mostra que o maricaense pratica civismo com amor. A mobilização resultou em mais de quatro toneladas de doações, permitindo encher o primeiro caminhão com destino ao estado do Nordeste. O veículo partiu nesta quarta-feira (29/12) do centro da cidade, com previsão de chegada ao destino final em aproximadamente 20h.

A iniciativa mexeu com o coração dos moradores de Maricá que, juntos, conseguiram reunir alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de primeiros socorros, remédios, material de higiene pessoal e de limpeza nos diversos pontos de coleta espalhados pela cidade.

Prefeito destaca orgulho da resposta ágil da cidade

O prefeito Fabiano Horta se disse orgulhoso do povo de Maricá e ressaltou que o governador da Bahia, Rui Costa, pode contar com a mobilização do município nesse momento difícil.

“Nós estamos fazendo o carregamento do primeiro caminhão que a cidade vai mandar para a Bahia em um ato objetivo de solidariedade ao povo baiano, que tem enfrentado muitos danos devido às enchentes. E vamos manter viva essa campanha de solidariedade, porque sabemos da nossa responsabilidade de ajudar o povo da Bahia”, afirmou Fabiano, que agradeceu também aos comerciantes locais, além de à população.

Ponto de referência para doações

A secretária de Educação, Adriana Costa, afirmou que o Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, no Centro, será um ponto de referência para doações.

“Esse povo que recebe tanta gente lá na Bahia está precisando da gente e vamos mostrar que, juntos, somos mais fortes. A gente conta com a doação de cada um de vocês e vamos fazer a diferença”, disse.

A campanha segue com força

A campanha de arrecadação de doações segue, ainda com mais ânimo, e, segundo o prefeito, esse é apenas o primeiro caminhão de outros que a cidade irá enviar na ajuda aos 16 mil desabrigados e quase 20 mil desalojados.

A seguir, a relação dos pontos de coleta de doação

41 Pontos de Coleta - BA

--9 CRAS

--CREAS

--Secretaria de Assistência Social

--4 Polos de Cultura de Direitos

--Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher

--SIM (Centro, Itaipuaçu e Inoã)

--Prefeitura

--Secretaria de Economia Solidária

--Praça Orlando de Barros Pimentel

--11 Polos Distritais de Vacinação

--Praça do Ferreirinha (Itaipuaçu)

--Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra)

--Secretaria de Cultura

--Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU)

--Centro de Cultura e Arte de Itaipuaçu

--Estande do Natal Iluminado em Araçatiba

--Aeroporto (Centro)

--Centro Educacional Joana Benedicta Rangel