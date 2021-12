Queima de fogos acontecerá nas orlas de Itaipuaçu até Ponta Negra - Foto: Evelen Gouvêa

Queima de fogos acontecerá nas orlas de Itaipuaçu até Ponta NegraFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 29/12/2021 12:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoverá na noite de sexta-feira (31/12) a queima de fogos de artifícios para marcar a chegada de 2022 em oito pontos da cidade. O espetáculo acontecerá, simultaneamente, a partir de 0h, nas orlas de Araçatiba, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá e em Itaipuaçu, na altura da Rua 1.

Em razão da chegada da nova variante Ômicron ao país, não haverá apresentações artísticas na virada de ano. A Prefeitura ressalta ainda que é obrigatório o uso de máscaras na cidade, tanto em locais públicos, quanto em ambientes privados, e recomenda que as pessoas mantenham a higienização das mãos e o distanciamento social.

"A Prefeitura programou a queima de fogos para este ano em alguns pontos da cidade, mas é importante que a população continue alerta quanto aos cuidados com o vírus. As equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e os agentes de trânsito estarão dispostos para auxiliar o cidadão e para evitar as aglomerações, para que a gente possa ter uma virada de ano com felicidade e segurança", disse o prefeito Fabiano Horta.

Luzes e música em Araçatiba

Conforme aconteceu no Natal Iluminado, a queima de fogos da Lagoa de Araçatiba será sincronizada com música no entorno da árvore flutuante, que tem 37 metros de altura e está instalada sobre uma plataforma de 284 metros quadrados na lagoa, com rampa de acesso para cadeirantes verem de perto a iluminação.

Ordem Pública

A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional atuará no dia 31/12 com 88 agentes da Guarda Municipal nas ruas para evitar aglomerações e promover o ordenamento urbano, com apoio de 20 viaturas. O esquema terá ainda outros 78 agentes atuando entre os dias 1 e 2 de janeiro (sábado e domingo). A Prefeitura abriu 158 vagas para policiais militares se inscreverem e atuarem no município pelo Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) durante o réveillon e fim de semana.

Controle de trânsito

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária manterá a fluidez do tráfego e a segurança no trânsito nas ruas da cidade, especialmente nos acessos e entorno dos locais que recebem a queima de fogos na orla. Ao todo, serão 80 orientadores de trânsito, quatro operadores e quatro agentes de trânsito, divididos em turnos, a partir das 7h do dia 31/12 até 1h do dia 01/01. A programação de desvios de trânsito será realizada em alguns locais a partir das 8h e os motoristas devem ficar atentos à orientação dos agentes.

Serão preservadas áreas de estacionamento próximas aos locais de queima de fogos até as 22h do dia 31/12: Orla de Ponta Negra e Cordeirinho (Ruas 92 e 93). Será montado o esquema de desvio de trânsito em Araçatiba, como nos anos anteriores, com o estacionamento do aeroporto liberado para 200 veículos.

Em todos os pontos de queima de fogos haverá orientadores de tráfego. Em Ponta Negra, o efetivo ficará próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças, prestando auxílio aos pedestres Já em Itaipuaçu, efetivo atuará na Praça do Ferreirinha.

Defesa Civil

A Defesa Civil estará de prontidão 24 horas para situações de emergência ou qualquer eventualidade pertinente à instituição no Centro Operacional da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, incluindo o serviço de meteorologia. Os agentes do patrulhamento lagunar estarão atuando de forma preventiva próximo à árvore flutuante, coibindo aproximações irregulares na estrutura montada na Lagoa de Araçatiba. A Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo celular 97000-5782.

Atendimento de urgência e emergência

Durante a virada de ano e fim de semana (entre os dias 31/12 e 02/01), o hospital municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem funcionando 24 horas por dia.

Endereços:

Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Rua Domício da Gama, 433 - Centro

UPA 24h de Inoã- Rua Euclides Paulo da Silva, s/n - Inoã.

Posto 24h Santa Rita - Rua 83, Lote Jardim Atlântico - s/n Quadra 433 - Itaipuaçu

SAMU - Em caso de emergência, disque o número de telefone 192