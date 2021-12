Os moradores já podem usar o Bilhete Único nas vans municipais - Pedro Solis

Publicado 31/12/2021 06:00

No dia 13/12, a Prefeitura de Maricá recebeu os 74 validadores eletrônicos que serão implementados nas vans municipais para o uso do RioCard - Bilhete Único. A entrega representa o primeiro passo para a execução do programa “Mumbuca Transportes” que vai garantir à população, viagens gratuitas nos transportes alternativos, complementares ao transporte gratuito municipal de Maricá oferecido pelos ônibus gratuitos (vermelhinhos) e pelas bicicletas compartilhadas (vermelhinhas).



“Hoje, instalamos os validadores que darão para o cidadão de Maricá a perspectiva imediata do aceite do Rio Card - Bilhete Único. Isso coloca uma nova dimensão de inserção local dos permissionários do transporte complementar. Sempre ficou muito claro que a política de mobilidade de Maricá carrega o transporte como um direito social e a gratuidade como um valor. Vamos estabelecer aquilo que sempre almejamos, a implantação do Mumbuca Transporte, que já está com o seu processo administrativo sendo construído para que todos os nossos beneficiários do Mumbuca tenham acesso a esse cartão e possam utilizá-lo nas vans municipais até o início de 2022”, frisou o prefeito Fabiano Horta.



“Todo cidadão de Maricá poderá tirar o seu cartão social e de regra, terá 60 créditos mensais para utilizar o transporte complementar. Já o serviço essencial é voltado para as categorias da sociedade que possuem proteção legitimada de gratuidade, como por exemplo, estudantes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais”, completou o secretário de Transporte, Douglas Paiva.



Presidente da Cooperativa das Vans de Maricá, Alex Vasconcelos, falou sobre a emoção com a conquista. “Muitos de nós nem acreditaram nessa realidade, mas nunca desistimos dessa luta. Queremos deixar claro que achamos o projeto do Vermelhinho maravilhoso e o que queremos é ser um transporte complementar de qualidade colaborando e alimentando as linhas, não somos concorrentes dos Vermelhos, somos parceiros”, comemorou.

Prefeitura faz primeira reunião do "Inova Agroecologia Maricá" - MARCOS FABRICIO

A primeira reunião do projeto Inova Agroecologia Maricá, que é fruto da parceria da Codemar com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aconteceu em 15/12, na Fazenda Pública Joaquín Piñero. Atividades científicas e tecnológicas para fortalecer a agroecologia no município, com o auxílio de 90 profissionais (entre professores, especialistas e técnicos) marcaram a data.



“Estamos organizando o Horto da Biodiversidade, a produção de sementes, estudos sobre arranjos produtivos existentes na cidade e elaborando uma agenda para a estruturação de novos métodos produtivos. O grupo de especialistas do Inova Agroecologia Maricá é o maior do Brasil envolvido em um projeto agroecológico e eles observarão a realidade da cidade e dos produtores para aplicarem as melhores iniciativas”, frisou Olavo Noleto, presidente da Codemar.



“Essa iniciativa é muito importante para a população de Maricá, principalmente para a cultura rural, desenvolvendo tecnologias de apoio à agricultura familiar, um setor tão presente nesse município. Desenvolvemos projetos ligados ao turismo rural, produção de mudas e manejo de culturas, questões relevantes que serão impulsionadas de forma sustentável”, pontuou o diretor da Agência de Inovação da UFRRJ e professor, Ricardo Berbara.



Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino pontuou que a iniciativa resgata a agricultura familiar na cidade. “Com o Inova Agroecologia, priorizamos a produção agrícola com inovações tecnológicas que serão implantadas no cultivo da Fazenda Pública. Esse tipo de agricultura é responsável por 70% do alimento que vai para as refeições das pessoas e por mais de 35 mil refeições diárias nas escolas municipais", disse.