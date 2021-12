Enquanto a árvore flutuante era acesa em Araçatiba, queimas de fogos iluminavam o céu de Maricá em 4 bairros da cidade, presenteando a todos - Divulgação

Publicado 31/12/2021 06:00

A magia e a emoção do Natal contagiam mais uma vez quem passa por Maricá nessa época do ano. Considerado o maior natal do Estado do Rio de Janeiro, a 4ª edição do Natal Iluminado de Maricá está surpreendendo moradores e visitantes com o brilho das luzes espalhadas por toda a cidade. E assim, continuará até 06/01.

A decoração e as atrações preparadas com todo carinho e cuidado, estão devolvendo para adultos e crianças os sentimentos de paz, tranquilidade e esperança, adormecidos por causa da pandemia que separou por muitos meses amigos e familiares.

Aos poucos, os reencontros estão acontecendo, e os sorrisos voltam aos lábios e olhares das pessoas que, juntas, podem contemplar cada detalhe dessa linda festa.

Referência

Com 37 metros de altura, a tradicional árvore flutuante da Lagoa de Araçatiba foi acesa pelo prefeito Fabiano Horta. "Estávamos ansiosos por este momento para construir esse clima natalino em nossa cidade, e hoje finalmente concretizamos. Maricá já é uma referência do Natal na nossa região e sem dúvida o mais belo do estado", afirmou o prefeito Fabiano Horta, que continuou.

"Estamos retomando aos poucos à normalidade e o Natal tem esse simbolismo de nascimento, de vida nova. A festa natalina desse ano traz esse sentimento de magia, encantamento, esperança e renascimento. Estamos avançando com a vacinação em nossa cidade e temos hoje mais de 120 mil pessoas vacinadas, mas é importante todos manterem os cuidados necessários, como a higiene e o uso de máscara de proteção", concluiu.

Encanto

Para Adriana Maciel (38 anos), a decoração traz uma sensação de paz para quem vai ver. "Eu acho muito bom termos isso tudo tão lindo no quintal de casa, uma cidade que só melhora a cada ano. É ótimo para nós e para os nossos filhos", afirmou a moradora do Parque Nanci.

"Acho muito importante ter esse evento no Natal. Está tudo tão bonito que não podemos deixar de aproveitar", completou Elizângela Costa (47 anos) que mora em Chácaras de Inoã.





Mágica fez a Casa de Papai Noel voar do Polo Norte até Maricá

Casa Mágica do Noel: experiência que despertou sentidos e levou visitantes à uma visita inesquecível - Elsson Campos

Entre as atrações que levaram crianças e adultos a sonhar está a Casa Mágica do Noel. Construída na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro), o espaço ofereceu experiências inesquecíveis em sete ambientes climatizados, com aromas próprios e decoração especial.

A viagem ao mundo da imaginação começava ainda na porta de entrada, com o cair da neve em cima de todos que aguardavam. Nos cômodos, diferentes histórias de natal eram narradas, com muita música, cheiro, alegria e a participação daqueles que fazem nosso natal acontecer: os duendes, a Mamãe e o Papai Noel.

Tudo isso, proporcionado em parceria com a empresa Efeittos (especialista em ornamentações e iluminações temáticas) e inspirada na Casa do Mickey Mouse, na EuroDisney.

Almoço de natal solidário em Maricá

Fabiano Horta participou com as famílias do almoço de Natal realizado no Restaurante Municipal de Inoã - MARCOS FABRICIO

Amor, comunhão, esperança, paz, solidariedade e compaixão. Esses foram os sentimentos despertados pela Prefeitura de Maricá em mais de 740 pessoas, em 23/12. De famílias humildes, elas foram ao Restaurante Municipal Mauro Alemão (Inoã) para um almoço comum, pelo preço simbólico de R$ 2, mas foram surpreendidas por uma refeição digna de ceia de natal, com direito à chester, pernil, farofa, arroz, salpicão e rabanada.



Para muitos, foi a única oportunidade de sentar-se à mesa com suas famílias, para desfrutar as delícias natalinas. “Adorei tudo, da ideia do cardápio ao ambiente familiar. É uma ótima iniciativa, que atende muita gente que precisa”, disse Joilson Araújo (39 anos) que visitava o local pela primeira vez, com a esposa e o filho.



O prefeito Fabiano Horta e o vice-prefeito, Diego Zeidan também participaram do almoço comemorativo, feito em parceria com a empresa que administra o espaço.



“Este fim de ano é de reencontro coletivo. Já temos 87,7% dos moradores vacinados. O espírito natalino carrega esse valor e agrega o afeto também. A cidade se reencontra aqui, em torno da mesa de uma ceia de natal. Temos retorno positivo com a satisfação das pessoas que estão fazendo sua alimentação com comida de qualidade”, frisou o prefeito.