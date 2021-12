Passaporte Universitário - Marcos Fabricio

Passaporte UniversitárioMarcos Fabricio

Publicado 31/12/2021 06:00

Maricá vai destinar 60 bolsas de iniciação científica para alunos do programa Passaporte Universitário e professores orientadores de pesquisa. A iniciativa é oferecida numa parceria do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) com a Secretaria de Educação.

Segundo o edital, lançado em 01/12, serão 48 bolsas para alunos e 12 para professores, divididas por seis áreas: saúde, educação, mobilidade urbana, cultura, agricultura, sustentabilidade e meio ambiente. Cada uma contará com oito alunos e dois professores.

Os estudantes contarão com um aporte de R$ 600 mensais. É necessário que estejam matriculados em cursos de graduação de instituições vinculadas ao Passaporte Universitário durante toda a vigência da bolsa. Além disso, no ato da inscrição, eles precisam estar cursando a partir do segundo período da graduação, independente de troca de curso ou segunda graduação.

Entre as exigências também estão: ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a seis durante toda a vigência da bolsa; um bom desempenho acadêmico evidenciado pelo histórico escolar; Currículo Lattes (CNPq cadastrado e atualizado) e disponibilidade compatível para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

As bolsas para os orientadores serão de R$ 3.700 mensal. Os candidatos precisam ter grau de doutor, o equivalente ou experiência empírica relevante nas áreas de pesquisa proposta, assim como serem servidores da Prefeitura de Maricá ou de seus órgãos vinculados. A disponibilidade para orientar os bolsistas e ter qualificação ou experiência em uma ou mais áreas de interesse do edital também são requisitos obrigatórios.

A avaliação dos projetos será feita pela Comissão Especial de Avaliação de Bolsas do ICTIM e da Secretaria de Educação. Ao fim da bolsa, cuja duração é de 12 meses, alunos e orientadores apresentarão seus resultados em seminário de divulgação científica.

Interessados têm até o dia 31/01/2022 para se inscrever em www.ictim.com.br.





Prefeito de Maricá prestigia lançamento de moeda social

Prefeito Fabiano Horta (ao centro) no lançamento da moeda social Arariboia - MARCOS FABRICIO

O prefeito Fabiano Horta e o vice-prefeito Diego Zeidan foram à Reserva Cultural (Niterói), no dia 13/12, para participar da cerimônia de lançamento da moeda social Arariboia pela Prefeitura de Niterói.

"A moeda social Arariboia corrige desigualdades e auxilia a população de Niterói. O programa se inspira na construção da Moeda Mumbuca em Maricá e, através dele, irá transformar a vida das comunidades e fortalecer a economia local, empoderando a população. Maricá e Niterói têm uma troca permanente, construindo políticas que se complementam, e é uma felicidade ver que inspiramos um projeto que gerará renda, trabalho e uma vida digna, algo que a moeda social tem o poder de fazer", declarou Fabiano Horta, prefeito de Maricá.

"Niterói e Maricá são cidades irmãs que têm muitas coisas em comum. Olhamos as questões sociais de forma parecida, nossas políticas públicas são complementares e temos também uma relação de cooperação. A moeda Arariboia é inspirada na experiência da Mumbuca e temos certeza que teremos o mesmo sucesso do programa, com o crescimento de ambas as cidades", completou Axel Grael, prefeito de Niterói.

Os benefícios sociais de Maricá são pagos em Mumbucas desde 2013, garantindo que os valores circulem exclusivamente no município. Dentre essas iniciativas, está a Renda Básica da Cidadania (RBC) que beneficia 42,5 mil pessoas, o equivalente à 26% da população. Cada uma recebe por mês 170 mumbucas (R$ 170 reais) para utilizar nos 10,6 mil estabelecimentos cadastrados.

Vale destacar que em outubro de 2021, o modelo da Moeda Mumbuca também foi inspiração para o lançamento da Itajuru, a moeda social de Cabo Frio (Região dos Lagos).