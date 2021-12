Assim como a Unidade de Conservação do Espraiado, o novo espaço é aberto à população e terá monitoramento da área de preservação ambiental - Evelen Gouvêa

Publicado 31/12/2021 06:00

A inauguração da sede da Unidade de Conservação do Silvado foi no dia 15/12. Localizada na Área de Proteção Ambiental das Serras de Maricá (Apasemar), a unidade será administrada pela Secretaria de Cidade Sustentável.



“Essa inauguração tem uma importância para conscientização e educação ambiental no nosso município. Desenvolver isso é muito importante para manter nossos recursos naturais preservados, porque nós estamos

inseridos numa unidade de conservação municipal que abrange 9% da área do município. Preservar essa biodiversidade, nossa mata atlântica, os animais silvestres e recursos hídricos é de suma importância para o

desenvolvimento da cidade e para a preservação de toda essa riqueza que a gente tem”, avaliou o gestor da Apasemar, Felipe Zeidan.



Em ato simbólico, a deputada estadual Rosângela Zeidan realizou a soltura de um canário, apreendido pela polícia ambiental.



“A unidade de conservação vira uma referência para os moradores do Silvado, porque ela foi construída com as multas que são aplicadas em quem comete crime ambiental no município. Além disso, ela traz não só o movimento do ecoturismo, mas atrai o turista que se sente contemplado com a pauta de conservação ambiental, de preservação da natureza e preservação da vida, trazendo a conscientização para a comunidade” pontuou.



Com auditório, salas de exposição, administrativa e de gestão, cozinha e três banheiros (um deles com acessibilidade), a sede da Unidade de Conservação do Silvado receberá futuramente grupos escolares em

projetos de educação ambiental que serão realizados em parceria com a Secretaria de Educação.



No local, ocorrerá o monitoramento dessa área de preservação ambiental e o Projeto Ecobike, que já funciona na Unidade de Conservação do Espraiado, também estará disponível para empréstimo diariamente, das

8h às 17h.

Cidade mais sustentável

Mais de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram doadas - Anselmo Mourão

Recuperar áreas naturais com iniciativas de inclusão socioambiental, tendo como foco as áreas de preservação permanentes localizadas nas margens de córregos, rios e lagoas, na área rural e áreas degradadas das Unidades de Conservação é um dos principais objetivos da pasta há 7 anos.



Em 16/12, a última edição do “Maricá+Verde Visita seu Bairro” distribuiu mais de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica (como ipês rosa e amarelo, ameixa, ingá de metro e palmeira areca) para os moradores. Uma conquista, comemorada pelo secretário de Cidade Sustentável, Hélter Ferreira.



“O programa “Maricá+Verde” já alcançou a marca de 80 mil mudas somando doações e plantio. Um marco muito importante para uma cidade cada vez mais verde e sustentável.”