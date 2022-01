Falta de energia elétrica em ruas do bairro BNH, em Mesquita, é pauta da vez - Reprodução/ Pixabay

Publicado 13/01/2022 23:19

Moradores do bairro BNH, em Mesquita, procuraram nossa redação para registrar mais um problema que está acontecendo em ruas da região e, consequentemente, seus impactos. Desta vez, a pauta é a constante falta de energia elétrica que prejudica o dia a dia dos munícipes. Populares relataram que durante as festividades de fim de ano, famílias chegaram a passar uma noite inteira sem luz, sem pode realizar celebrações com familiares.



“Toda semana parte das ruas do BNH ficam sem energia. Na semana do natal, passamos uma madrugada inteira sem luz. Anteontem, por volta das 23hs, faltou novamente energia e só foi voltar após seis horas. Neste momento em que envio a denúncia, estamos sem luz novamente desde das 10:30 da manhã”, comentou a mesquitense Bruna Assis.



Os denunciantes alegam que pelo problema ser conhecido por muitos, já foi solicitado auxílio para vereadores do município e para a própria empresa responsável pelo serviço, Light, mas até o momento, nada foi solucionado.



“Sou trabalhadora, tenho que dormir para trabalhar no dia seguinte e essa constante falta de energia só prejudica quem trabalha. Sem mencionar os picos de luz que vem e vão”, disse outra moradora que prefere não ser identificada.



Escuridão e assaltos





Bandidos estão se aproveitando da escuridão em alguns bairros de Mesquita para cometer assaltos a pedestres. Moradores que precisam atravessar a cidade em alguns horários considerados perigosos relatam que os crimes estão se tornando frequentes. O fato somado aos relatos presentes nesta matéria, só intensifica a real necessidade de urgência na solução deste problema.

“Se as autoridades já estão cientes do que está acontecendo, por que nada é feito?”, indagou a moradora do BNH.