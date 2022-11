Ação da policlínica municipal levou diálogo de conscientização aos pacientes presentes na sala de espera - MATHEUS PINA

Publicado 25/11/2022 20:56 | Atualizado 25/11/2022 22:57

A Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita realizou um bate papo interativo em alusão ao Novembro Azul, campanha que conscientiza a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O diálogo foi promovido para os pacientes da Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa.



Os pacientes puderam assistir a uma palestra ministrada pelo urologista da policlínica, Dr. Felippe Carneiro. Durante a conversa, ele falou sobre sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento, abordando a importância de uma rotina de cuidado e exames preventivos.



“Geralmente, começamos a investigar a partir dos 40 anos de idade, com uma bateria de exames, como o de sangue, incluindo o PSA, exame de urina e ultrassom da próstata. Assim, chegamos a um diagnóstico. Mas, quando há dúvidas, também temos pela Prefeitura de Mesquita uma gama de outros exames complementares como tomografia computadorizada, ressonância magnética e biópsia, que nos ajudam a elucidar quaisquer dúvidas e a chegarmos a um diagnóstico preciso”, explica Dr. Felippe.

A ação reforçou a busca por atendimento na Atenção Básica. De acordo com a pasta, os profissionais explicaram que, primeiro, o paciente precisa se consultar em uma das clínicas da família. Assim, detectando a necessidade, ele é encaminhado ao especialista na policlínica.Os atendimentos da Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa e do CEMCAM (Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente de Mesquita) aconteciam em Santa Terezinha. Mas para assistir ainda melhor a população, o prédio está recebendo melhorias. Enquanto isso, as consultas estão concentradas no imóvel localizado na rua Nilza Gurgel 55, na Vila Emil. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.