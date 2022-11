Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino ganhou uma comemoração especial em Mesquita - Divulgação/ Marcio Maio

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino ganhou uma comemoração especial em MesquitaDivulgação/ Marcio Maio

Publicado 27/11/2022 11:00

Uma ação especial ofertou palestras, feira de empreendedorismo, possibilidades de networking e outros serviços no Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita. Isso porque o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino ganhou uma comemoração na cidade.



Mulheres que se destacaram empreendendo estimularam outras munícipes a conquistarem a independência financeira.



Falaram aos presentes a influenciadora mesquitense Jessica Stronda; a fundadora do Clube dos 100, Thábata Dantas; a advogada e profissional de marketing digital Luciana Silva; e Viviane Pega, embaixadora do projeto Alou Mulheres.



“Eu não fui preparada para estudar ou trabalhar fora. Minha mãe até ajudava meu pai e não deixou que faltasse nada em casa, mas fui a primeira pessoa da minha família a se graduar. Hoje, vemos inúmeras possibilidades de crescimento para mulheres no empreendedorismo. Muitas delas que sequer exigem uma formação profissional. Nosso intuito é aproveitar essa onda e incentivar mais mesquitenses a conquistarem sua independência financeira”, conta Michelle Garcia, que coordena capacitações e cursos da Prefeitura de Mesquita na Praça PEC, em Santo Elias, e no Centro Cultural Mister Watkins, no Centro.



Para a influenciadora Jessica Stronda, a movimentação da Prefeitura de Mesquita é importante. “Eu sou mesquitense e sou a prova de que, com esforço, dedicação e perseverança, é possível empreender. É muito importante esse apoio do município para quem está começando agora ou mesmo para quem já deu seus primeiros passos”.



Mulheres que se destacaram empreendendo estimularam outras munícipes a conquistarem a independência financeira Divulgação/ Marcio Maio

Cursos gratuitos



Em Mesquita, várias iniciativas apoiam o empreendedorismo. E não só o feminino. Nos CRAS, oficinas estimulam os usuários a descobrirem talentos e buscarem uma formação profissional. No Espaço da Mulher Mesquitense, turmas de Cabeleireira, Barbeira e Design de Sobrancelhas garantem certificados às alunas. Além disso, na Praça PEC, há opções de cursos como Auxiliar Administrativo e Defesa do Consumidor, entre outros.



“Muitas pessoas têm a força de vontade, têm o talento, mas não sabem exatamente por onde começar. A nossa ideia é tentar dar instrumentos para que esses primeiros passos sejam dados”, destaca Michelle Garcia, que reforçou em sua fala o trabalho desenvolvido pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo na Praça PEC e no Centro Cultural Mister Watkins.



A ação contou com o apoio e a participação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, com a presença e apresentação de Marcos José Pereira Batista, representante adjunto do CRA-RJ em Nova Iguaçu.