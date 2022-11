O público pôde ver de perto a história do futebol no local, com a sala dos troféus e a visita ao gramado - Divulgação/ PMM

Publicado 28/11/2022 10:27

Em clima de Copa do Mundo, a Coordenadoria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDEF) realizou mais um passeio para o Estádio das Laranjeiras. Lá, o grupo, incluindo crianças, adolescentes e pais ou responsáveis, participou de um tour social.

Dessa forma, o público pôde ver de perto a história do futebol no local, com a sala dos troféus e a visita ao gramado.

Berço do futebol brasileiro, o local tem uma grande importância. Ele foi palco do primeiro jogo da Seleção Brasileira, em 1914, assim como da sua primeira conquista, no Campeonato Sul-Americano de 1919. Atualmente, o estádio é sede do Fluminense Football Club e, devido à sua importância histórica, foi tombado patrimônio histórico e cultural.

Esse não é o primeiro passeio que o grupo faz. Eles já visitaram o AquaRio, o Cristo Redentor e a Praia de Copacabana, entre outros destinos.