João Carlos foi encontrado morto no interior do seu carroReprodução / Redes sociais

Publicado 08/05/2022 12:48 | Atualizado 08/05/2022 15:17

Rio - Um homem identificado João Carlos da Costa, 56 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (7), na Estrada da Ilha, altura da Estrada Brant Hora, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para o local e encontraram a vítima em óbito no interior do seu carro. A vítiima morava perto do local do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Um parente da vítima publicou sobre a perda nas redes sociais. "Sempre trabalhou e lutou pelo melhor para sua família, homem de garra e caráter inquestionável. Não existe dor que se compare a esta".

O velório acontece na manhã deste domingo (8) e o corpo será sepultado no Cemitério de Guaratiba. João Carlos deixa a esposa e um filho de 11 anos.