O assaltou aconteceu próximo ao Colégio Estadual Nuta Bartlet Janes, em Olinda - Reprodução

Publicado 12/01/2022 21:53 | Atualizado 12/01/2022 22:46

Nilópolis – Os moradores dos bairros Olinda e Cabral, em Nilópolis, andam bem preocupados com os assaltos a pedestres e veículos nas vias das duas localidades próximas. No início da madrugada desta quarta-feira (12/01), câmeras de segurança registraram o roubo de um veículo por criminosos, deixando a família que estava no carro bastante assustados, na Rua Senador Salgado Filho, em Olinda, próximo ao Colégio Estadual Nuta Bartlet Janes.



Nas imagens é possível acompanhar o carro branco com a família, sendo abordado por cinco bandidos armados com fuzis e outras armas. Ainda no vídeo, constata-se que os bandidos saíram de um carro cinza que estava estacionada na via.

Toda ação do assalto durou cerca de 20 segundos. O motorista ainda conseguiu pedir seu aparelho celular aos criminosos, que entregaram antes de partirem com o carro.