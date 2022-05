Com as chuvas da semana passada, um buraco na Manoel Reis acabou aberto - Reprodução

Publicado 05/05/2022 00:07 | Atualizado 05/05/2022 00:11

Nilópolis – Uma obra recente da Prefeitura de Nilópolis, na Rua Manoel Reis, próximo do Centro, numa das vias mais importantes da cidade, não teve uma boa duração. Com as chuvas da semana passada, um buraco no local da obra acabou aberto, para reclamações de alguns nilopolitanos, que enviaram fotos do local.



Segundo a prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos esteve no local, nesta terça-feira (03/05), para iniciar o reparo. O serviço de compactação da obra leva em torno de sete dias.