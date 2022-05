A Beija-Flor leva para os nilopolitanos o resultado do desfile que valeu o vice-campeonato na Sapucaí - Divulgação / PMN

A Beija-Flor leva para os nilopolitanos o resultado do desfile que valeu o vice-campeonato na SapucaíDivulgação / PMN

Publicado 05/05/2022 18:48 | Atualizado 05/05/2022 18:49

Nilópolis - Neste sábado (07/05), a partir das 21h, a Beija-Flor de Nilópolis, vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2022, vai realizar seu tradicional desfile na Avenida Mirandela, no Centro. A partir das 16h, a via começa a ser interditada com grades desde a Rua João Evangelista de Carvalho, onde será a concentração dos componentes da escola, até a Rua Zezinho, onde será a dispersão, trajeto que também é feito durante os ensaios abertos. O recuo da bateria acontece na Rua Pracinha Wallace Paes Leme. A previsão é que até às 18h, as outras transversais da Mirandela também estejam interditadas.

Por questões de segurança, a Prefeitura de Nilópolis pede que as pessoas que vão assistir ao desfile não levem garrafas de vidro, o mesmo vale para os comerciantes locais. O planejamento foi definido numa reunião com a presença de secretários e equipes de governo da Prefeitura. Toda a estrutura será desmontada após o término do desfile, que deve ocorrer por volta de meia-noite, para que todas as barracas para a Feira Livre sejam montadas a tempo.