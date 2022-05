Estão habilitados para os treinamentos da luta pessoas com 18 anos ou mais e que sempre quiseram aprender essa arte marcial. Tudo gratuito - Divulgação

Publicado 05/05/2022 19:38 | Atualizado 05/05/2022 19:57

Nilópolis – O Instituto Beija-Flor, no Centro, de Nilópolis, está com inscrições abertas para a turma de adultos do Jiu-Jitsu. Para se inscrever, o interessado precisa comparecer ao Instituto, levando 1kg de alimento não perecível e documento de identificação. As aulas acontecem toda segunda e quarta das 18h30 às 19h30.

O Instituto Beija-Flor surgiu em 2019 oferecendo mais de 70 cursos e atividades gratuitas para a população de Nilópolis e arredores.

O Instituto fica na Quadra da Beija-Flor, na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, Centro, de Nilópolis.