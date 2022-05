O pontapé inicial aconteceu na Avenida Getúlio de Moura, na divisa com o município de Mesquita - Divulgação

O pontapé inicial aconteceu na Avenida Getúlio de Moura, na divisa com o município de MesquitaDivulgação

Publicado 06/05/2022 18:11

Nilópolis - Agentes do Grupamento de Trânsito da Secretaria de Transportes de Nilópolis, iniciaram nesta quinta-feira (05/05), a "Blitz Educativa" do Detran-RJ, alusiva a campanha “Maio Amarelo”, com o tema “Juntos Salvamos Vida”.



O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.



O pontapé inicial aconteceu na Avenida Getúlio de Moura, na divisa com o município de Mesquita, com os agentes orientando os motoristas e motociclistas sobre regras importantes de trânsito que evitem acidentes, como, falar ao celular, uso obrigatório do cinto de segurança, da cadeirinha para crianças, conservação de pneus, entre outros.