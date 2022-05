O evento inicia nesta terça-feira (10/05) e vai até a quinta-feira (12/05) no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 09/05/2022 19:31 | Atualizado 09/05/2022 19:33

Nilópolis - A partir desta terça-feira (10/05), a Secretaria de Segurança Pública de Nilópolis, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, oferece três dias de encontro técnico de integração da Rede de Proteção e Defesa da Mulher (ProMulher) para os profissionais da área. O evento, que termina na quinta-feira (12/05), acontece na Segunda Igreja do Nazareno, na Rua Vereador Francisco Nunes, no Centro, de Nilópolis.

O encontro tem como objetivo proporcionar comunicação, articulação e comprometimento entre os serviços ofertados à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para o início ou fortalecimento de um trabalho integrado. Entre mapeamento da rede, atividades em grupo e apresentações, também haverá palestras.